Популярной социальной сетью на просторах Казахстана является Instagram. Помимо развлечений, площадка служит хорошим продвижением бизнеса в социальной сети.

SMM продвижение в Instagram

В социальной сети Instagram на текущий момент можно продавать любые товары и услуги в сфере b2b и b2c, продвигать бизнес, улучшить узнаваемость бренда и повысить лояльность клиента. Самые популярные сферы продаж в инстаграм: продукты питания, услуги развлечения, рестораны, клубы — хорека, гостиничный бизнес и набирает обороты промышленность, стройка и технические услуги.

С чего начинается SMM продвижение

SMM продвижение в Instagram начинается с оформление страницы аккаунта под фирменный стиль компании. Правильное оформление профиля инстаграм состоит из аватара, как правило это логотип компании, описание страницы — информация о компании и услугах, возможно главные УТП компании перед конкурентами, оформленные и заполненные актуальные в виде сторис, как правила испольуется в виде меню для товаров и услуг, а также отзывы, местонахождение и т.д. Далее по составленному контент плану разрабатывается продвижение постов и сторисов на определенный отрезок времени.

Ведение инстаграма

Компания U-MEDIA.SPACE на рынке Казахстана более 5 лет и за это время мы наработали огромный опыт, справились с различными задачами при помощи канала Instagram. Мы наработали опыт продаж товаров и услуг по Алматы, Казахстану и СНГ.

Мы подходим к инстаграму комплексно, помимо SMM ведения, запускаем рекламу, подключаем различные стратегии обращения клиента, подключаем целевые страницы в виде сайта или интернет магазина, модулей брони и прохождения квиза. Делаем все, чтобы получить максимальную эффективность от продвижения в инстаграм.

Цены на SMM продвижение инстаграм

Мы подходим к каждому клиенту в индивидуальном порядке. Невозможно работать шаблонно — это неверный стереотип. У каждого бизнеса, даже в одинаковом направлении свои плюсы и минусы, своя стратегия продвижения и собственный контент. Коммерческое предложение рассчитывается индивидуально.

Вы можете оставить заявку и менеджер свяжется с вами в ближайшее время, выслушает вас и предоставит эффективный план развития бизнеса в инстаграм.

Мы используем все рычаги органического роста страницы инстаграм, такие как: тематические хэштеги под постами, работаем с активностью при помощи комментариев, сообщений в direct и проводим активности в сторис, а также конкурсы.