SMM продвижение сайта

Популярной социальной сетью на просторах Казахстана является Instagram. Помимо развлечений, площадка служит хорошим продвижением бизнеса в социальной сети.

SMM продвижение в Instagram

В социальной сети Instagram на текущий момент можно продавать любые товары и услуги в сфере b2b и b2c, продвигать бизнес, улучшить узнаваемость бренда и повысить лояльность клиента. Самые популярные сферы продаж в инстаграм: продукты питания, услуги развлечения, рестораны, клубы — хорека, гостиничный бизнес и набирает обороты промышленность, стройка и технические услуги.

С чего начинается SMM продвижение

SMM продвижение в Instagram начинается с оформление страницы аккаунта под фирменный стиль компании. Правильное оформление профиля инстаграм состоит из аватара, как правило это логотип компании, описание страницы — информация о компании и услугах, возможно главные УТП компании перед конкурентами, оформленные и заполненные актуальные в виде сторис, как правила испольуется в виде меню для товаров и услуг, а также отзывы, местонахождение и т.д. Далее по составленному контент плану разрабатывается продвижение постов и сторисов на определенный отрезок времени.

Ведение инстаграма

Компания U-MEDIA.SPACE на рынке Казахстана более 5 лет и за это время мы наработали огромный опыт, справились с различными задачами при помощи канала Instagram. Мы наработали опыт продаж товаров и услуг по Алматы, Казахстану и СНГ.

Мы подходим к инстаграму комплексно, помимо SMM ведения, запускаем рекламу, подключаем различные стратегии обращения клиента, подключаем целевые страницы в виде сайта или интернет магазина, модулей брони и прохождения квиза. Делаем все, чтобы получить максимальную эффективность от продвижения в инстаграм.

Цены на SMM продвижение инстаграм

Мы подходим к каждому клиенту в индивидуальном порядке. Невозможно работать шаблонно — это неверный стереотип. У каждого бизнеса, даже в одинаковом направлении свои плюсы и минусы, своя стратегия продвижения и собственный контент. Коммерческое предложение рассчитывается индивидуально.

Вы можете оставить заявку и менеджер свяжется с вами в ближайшее время, выслушает вас и предоставит эффективный план развития бизнеса в инстаграм.

Мы используем все рычаги органического роста страницы инстаграм, такие как: тематические хэштеги под постами, работаем с активностью при помощи комментариев, сообщений в direct и проводим активности в сторис, а также конкурсы.

SMM продвижение

SMM продвижение

Мы используем только проверенные, эффективные инструменты и технологии для продвижения и разработки.

SMM продвижение в Instagram от U-MEDIA.SPACE

SMM продвижение в Instagram — это неотъемлемая часть маркетинга в интернете. Социальные сети являются одним из самых популярных источников трафика для бизнеса. При помощи социальной сети можно продать услуги или товары, а так же улучшить узнаваемость, популярность и лояльность к бренду. Показать экспертность, уникальные торговые предложения, преимущества в своей сфере перед конкурентами. Поближе познакомить потенциального клиента с компанией, товаром или услугой. Правильный подбор контента позволит иметь успех для любого предприятия либо заведения под сегмент B2C и B2B, при условии показа не запрещенной тематики Meta (Facebook).

Подробнее о запрещенной тематике Meta (Facebook) вы можете прочитать здесь.

Этапы эффективного SMM продвижения на 100%

  • 1. Аналитика и определение целевой аудитории
    Маркетинговый анализ целевой аудитории, выявление потребностей, критериев удовлетворения и точек «повышения лояльности», построение гипотез, а также проработка портрета Ваших клиентов.
  • 2. Разработка концепции и стратегии
    Разработка и реализация комплексной коммуникационной стратегии, позиционирование компании. Стратегически выверенное и правильное присутствие в соц. сетях.
  • 3. Создание/доработка дизайна аккаунта
    Создание дизайна с учетом рынка/товара/услуги, Ваших пожеланий и фирменного стиля компании. Использование современных трендов в дизайне и внедрение продающих триггеров.
  • 4. Разработка контент-плана
    Разработка и реализация контентной стратегии на месяц. Описание тем и графика размещения постов, проведения конкурсов и других мероприятий и PR кампаний.
  • 5. Разработка креативов и наполнение
    Разработка дизайна изображений постов, начальное наполнение аккаунтов и групп информацией, подготовка к продвижению.
  • 6. Ведение и работа с аудиторией
    Регулярное ведение аккаунта, размещение постов согласно контент-плана, проведение конкурсов и розыгрышей. Работа и общение с аудиторией, антикризисное реагирование и отработка негативных отзывов. Вовлечение целевой аудитории в коммуникацию c вашей компанией.

Предоставляем контент полного цикла

Контент план
на 30 календарных дней
Фотосъемка
съемка на проф. оборудование
Видеосъемка
съемка на проф. оборудование
Разработка
обработка и монтаж
публикаций
Квадрокоптер
съемки с воздуха

Клиенты агентства U-MEDIA.SPACE

Auto.kz Magnum Меломан Marwin Гипермаркет Комфорт CreditLine.kz Tutto Bene Art Flowers mfood.kz Спецодежда AllSnab ALMA Restaurant Больше компаний

Тарифы по услуге SMM продвижения в Instagram

Стоимость пакетов услуг, настройка и оптимизация рекламы зависят от целей, бюджета, направления деятельности компании и конкурентной среды. Чтобы получить помощь в составлении бюджета, вы можете оставить заявку и мы предоставим готовое коммерческое предложение по рекламе в Instagram.

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    Отслеживание эффективности рекламных кампаний и Аналитика

    Предоставляем ежемесячные отчеты по проделанной работе.

    Мы собираем уникальные онлайн отчёты, благодаря которым не придется рыться в Instagram.

    Выводим основные показатели на одну страницу.

    Отчёт доступен 24/7 и открывается с любого устройства.

    Для вас — это прозрачность работы продвижения SMM.

    Для нас — это быстрый способ оптимизации продвижения.

    Подробнее о метриках и целях почитайте в кейсах о SMM в Instagram

    Ответы на вопросы

    Вы всегда можете позвонить и получить ответы на все интересующие вас вопросы. Мы собрали самые частые вопросы на них здесь:
    1. Нужно ли запускать рекламу параллельно SMM?

    Мы рекомендуем работать комплексно, SMM ведение Instagram и таргетированная реклама для привлечения свежего трафика. Алгоритмы меняются, особенно для новых аккаунтов, без платного трафика простой SMM будет малоэффективен для продаж. Чаще всего SMM без таргета — это повышение имиджа и лояльности клиента.

    2. Предоставляете ли вы услуги фотографа и/или оператора?

    В любой из наших пакетов входят услуги фотографа и оператора, так же обработка и создание контента. Мы никого не ждем, собираем контент самостоятельно, такой, какой нужен для эффективной работы.

    3. Сколько людей привлечены к одному аккаунту?

    Над одним проектом работают: фотограф, оператор, монтажор, дизайнер, копирайтер, smm менеджер, специалист по рекламе, менеджер проекта. Целый отдел по ЗП одного штатного специалиста.

    4. Работаете ли вы по договору?

    Да, мы работаем по договору и предоставляем закрывающие документы. Мы не являемся платильщиками НДС.

    5. Сколько подписчиков приведете? Сколько лайков?

    Нужно четко определить для себя цели инстаграм для бизнеса. Если вы рассматриваете работу инстаграм с коммерческой точки, то нужно четко понимать, что генерация контента будет направлена на продажу товаров или услуг, что соответственно не приведет к огромному наплыву подписчиков, рост будет постепенным и у каждой ниши по разному. Поэтому лайки, подписчики и прочие метрики не совсем важный показатель с точки зрения маркетинга.

    6. У меня нет логотипа и брендбука компании

    Не беда, мы предоставляем услуги по разработке брендбука компании. При заказе услуги SMM ведения, на разработку дополнительной графики действуют скидки.

    7. Почему вы не пишите стоимость пакетов?

    Ответ простой, каждый маркетинг проект уникальный, у каждой компании имеются свои УТП, которые тем или иным способом нужно раскрыть. Подход к целевой аудитории разный, контент разный, структура рекламы разная. Поэтому стоимость за услугу зависит от количества выполняемых задач. Соответственно чем больше задач, тем выше цена за услугу.

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