Популярной социальной сетью на просторах Казахстана является Instagram. Помимо развлечений, площадка служит хорошим продвижением бизнеса в социальной сети.
В социальной сети Instagram на текущий момент можно продавать любые товары и услуги в сфере b2b и b2c, продвигать бизнес, улучшить узнаваемость бренда и повысить лояльность клиента. Самые популярные сферы продаж в инстаграм: продукты питания, услуги развлечения, рестораны, клубы — хорека, гостиничный бизнес и набирает обороты промышленность, стройка и технические услуги.
С чего начинается SMM продвижение
SMM продвижение в Instagram начинается с оформление страницы аккаунта под фирменный стиль компании. Правильное оформление профиля инстаграм состоит из аватара, как правило это логотип компании, описание страницы — информация о компании и услугах, возможно главные УТП компании перед конкурентами, оформленные и заполненные актуальные в виде сторис, как правила испольуется в виде меню для товаров и услуг, а также отзывы, местонахождение и т.д. Далее по составленному контент плану разрабатывается продвижение постов и сторисов на определенный отрезок времени.
Компания U-MEDIA.SPACE на рынке Казахстана более 5 лет и за это время мы наработали огромный опыт, справились с различными задачами при помощи канала Instagram. Мы наработали опыт продаж товаров и услуг по Алматы, Казахстану и СНГ.
Мы подходим к инстаграму комплексно, помимо SMM ведения, запускаем рекламу, подключаем различные стратегии обращения клиента, подключаем целевые страницы в виде сайта или интернет магазина, модулей брони и прохождения квиза. Делаем все, чтобы получить максимальную эффективность от продвижения в инстаграм.
Мы подходим к каждому клиенту в индивидуальном порядке. Невозможно работать шаблонно — это неверный стереотип. У каждого бизнеса, даже в одинаковом направлении свои плюсы и минусы, своя стратегия продвижения и собственный контент. Коммерческое предложение рассчитывается индивидуально.
Вы можете оставить заявку и менеджер свяжется с вами в ближайшее время, выслушает вас и предоставит эффективный план развития бизнеса в инстаграм.
Мы используем все рычаги органического роста страницы инстаграм, такие как: тематические хэштеги под постами, работаем с активностью при помощи комментариев, сообщений в direct и проводим активности в сторис, а также конкурсы.
SMM продвижение в Instagram — это неотъемлемая часть маркетинга в интернете. Социальные сети являются одним из самых популярных источников трафика для бизнеса. При помощи социальной сети можно продать услуги или товары, а так же улучшить узнаваемость, популярность и лояльность к бренду. Показать экспертность, уникальные торговые предложения, преимущества в своей сфере перед конкурентами. Поближе познакомить потенциального клиента с компанией, товаром или услугой. Правильный подбор контента позволит иметь успех для любого предприятия либо заведения под сегмент B2C и B2B, при условии показа не запрещенной тематики Meta (Facebook).
Подробнее о запрещенной тематике Meta (Facebook) вы можете прочитать здесь.
Стоимость пакетов услуг, настройка и оптимизация рекламы зависят от целей, бюджета, направления деятельности компании и конкурентной среды. Чтобы получить помощь в составлении бюджета, вы можете оставить заявку и мы предоставим готовое коммерческое предложение по рекламе в Instagram.
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Мы рекомендуем работать комплексно, SMM ведение Instagram и таргетированная реклама для привлечения свежего трафика. Алгоритмы меняются, особенно для новых аккаунтов, без платного трафика простой SMM будет малоэффективен для продаж. Чаще всего SMM без таргета — это повышение имиджа и лояльности клиента.
В любой из наших пакетов входят услуги фотографа и оператора, так же обработка и создание контента. Мы никого не ждем, собираем контент самостоятельно, такой, какой нужен для эффективной работы.
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Да, мы работаем по договору и предоставляем закрывающие документы. Мы не являемся платильщиками НДС.
Нужно четко определить для себя цели инстаграм для бизнеса. Если вы рассматриваете работу инстаграм с коммерческой точки, то нужно четко понимать, что генерация контента будет направлена на продажу товаров или услуг, что соответственно не приведет к огромному наплыву подписчиков, рост будет постепенным и у каждой ниши по разному. Поэтому лайки, подписчики и прочие метрики не совсем важный показатель с точки зрения маркетинга.
Не беда, мы предоставляем услуги по разработке брендбука компании. При заказе услуги SMM ведения, на разработку дополнительной графики действуют скидки.
Ответ простой, каждый маркетинг проект уникальный, у каждой компании имеются свои УТП, которые тем или иным способом нужно раскрыть. Подход к целевой аудитории разный, контент разный, структура рекламы разная. Поэтому стоимость за услугу зависит от количества выполняемых задач. Соответственно чем больше задач, тем выше цена за услугу.